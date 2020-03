Baden-Baden – Gefährliches Verkehrsmanöver / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einem Streit in der Stephanienstraße zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer sind die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 39-jähriger Autofahrer am Montag kurz vor 16 Uhr vor der Einmündung zur Sophienstraße einen Fußgängerüberweg passiert haben, obwohl zur selben Zeit ein 17-Jähriger gemeinsam mit einer Begleiterin die Querungshilfe in Anspruch nahm. Nach Angaben des Jugendlichen wäre es hierbei beinahe zur Kollision mit dem Wagen gekommen, weshalb er gegen das Autodach geschlagen hat und sich im Anschluss einen verbalen Schlagabtausch mit dem Verkehrsteilnehmer lieferte. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 32172 entgegengenommen.

/ya

