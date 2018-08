Anzeige

Baden-Baden (ots) – Baden-Baden – Gescheiterter Enkeltrick Der Aufmerksamkeit einer Bankangestellten ist es zu verdanken, dass eine Seniorin am Mittwochnachmittag nicht Opfer eines dreisten Enkeltrickbetrügers wurde. Die Rentnerin hatte sich zur Abhebung einer stattlichen Summe an den Schalter ihrer Hausbank begeben. Nachdem die dortige Mitarbeiterin im Gespräch den Grund für die angeforderte Summe erfahren hatte, läuteten folgerichtig die Alarmglocken. Dem Kundenkontakt folgte sodann der gemeinsame Gang zum Polizeiposten Mitte, wo der Sachverhalt zur Anzeige gelangte. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Anrufer wurden zwischenzeitlich an die Kripo übergeben.

/pb

