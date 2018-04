Baden-Baden – Gestreift und weitergefahren

Baden-Baden (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem Ford kam es am Sonntagmittag in der Lange Straße in Baden-Baden. Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer beabsichtigte gegen 14:30 Uhr an der Ampel im Bereich der Jagdhausstraße zu wenden. Neben ihm stand zu diesem Zeitpunkt ein blauer Ford C-Max. Als die Ampel auf „Grün“ umschaltet, streifte die Ford-Lenkerin beim Vorbeifahren den BMW und entfernte sich, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der noch unbekannten Ford-Fahrerin aufgenommen.

