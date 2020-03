Baden-Baden – Gestürzt mit schweren Folgen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Vermutlich sorgte ein Fahrfehler am Freitagmorgen dafür, dass ein Pedelec-Fahrer stürzte und sich schwer am Kopf verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der 54-Jährige gegen 04:45 Uhr die Hans-Bredow-Straße talwärts befahren haben und im Verlauf vermutlich alleinbeteiligt zu Fall gekommen sein. Hierbei zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu, wodurch er auch nicht ansprechbar war. Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde dieser zur weiteren Behandlung in ein Klinikum in Karlsruhe gebracht. Lebensgefahr kann bislang nicht ausgeschlossen werden. /ms

