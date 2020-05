Baden-Baden – Gezündelt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein noch Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr bis Dienstag 7 Uhr, in der Briegelackerstraße eine Kunststofffahne an einem Metallgartentor in Brand gesetzt. Das Gartentor hielt der Hitze stand, Ruß- und verschmolzene Fahnenteile blieben an dem Tor zurück. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07221-680-0 entgegengenommen.

