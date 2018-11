Baden-Baden – Handtasche aus Auto entwendet

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter am Montagnachmittag aus und entwendete gegen 17:30 Uhr eine Handtasche samt deren Inhalt. Diese hatte eine ältere Dame zuvor in ihrem unverschlossenen Auto auf dem Parkdeck eines Supermarktes in der Rheinstraße zurückgelassen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4107530