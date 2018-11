Baden-Baden – Handtaschenraub / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein noch Unbekannter Radfahrer hat am frühen Sonntagabend in der Lange Straße einer Seniorin die Handtasche entrissen. Gegen 17.30 Uhr näherte sich der junge Radler von hinten, griff zu und riss die Tasche der 77-Jährigen an sich. Hierbei gelang es der Rentnerin trotz erheblichen Kraftaufwandes nicht, den plötzlichen Angriff zu verhindern. Der Täter trat anschließend in die Pedale seines schwarzen Herrenrades und suchte mit dem Diebesgut im Wert von rund 100 Euro das Weite. Der Unbekannte wird als schlank und zwischen 16 und 19 Jahren alt beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt sind nun dringend auf der Suche nach Zeugen des Überfalls. Eine namentlich nicht bekannte Frau soll den Flüchtigen kurzzeitig verfolgt haben. Sie und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Telefonnummer 0781-212820 um Kontaktaufnahme gebeten.

