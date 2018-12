Baden-Baden, Haueneberstein – Feueralarm in der Grundschule

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Auslösung der Brandmeldeanlage in einer Grundschule in der Alten Dorfstraße war am Dienstagmittag verantwortlich dafür, dass Wehrleute aus Baden-Baden anrücken mussten. Diese konnten vor Ort jedoch schnell Entwarnung geben. Auslöser für den Alarm dürften Handwerksarbeiten in der Lernanstalt gewesen sein.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4134904