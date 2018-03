Baden-Baden, Haueneberstein – Mercedes übersehen?

Baden-Baden, Haueneberstein (ots) – Ein Schaden von etwa 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles an der Kreuzung der Straßen Herrenpfädel und Eberbachstraße am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 15 Uhr befuhr die 46 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo die Straße `Herrenpfädel´ von Baden-Baden her kommend und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Eberbachstraße nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer von dort kommenden Mercedes-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand zwar Sachschaden, glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3893080