Baden-Baden, Haueneberstein – Mit geparktem Kleinwagen kollidiert

Baden-Baden (ots) – Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag aus noch unklarer Ursache mit einem im Herrenpfädel abgestellten Renault Twingo zusammengestoßen. Hierbei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der geparkte Kleinwagen auf eine rund acht Meter entfernte Hauswand geschleudert wurde. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber in die Tausende gehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

