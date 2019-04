Baden-Baden, Haueneberstein – Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Anzeige

Baden-Baden, Haueneberstein (ots) – Die kurze Flucht eines mutmaßlichen Unfallverursachers endete am Dienstagabend mit der Beschlagnahme seines Führerscheines. Zuvor war der 72-Jährige gegen 20:50 Uhr mit seinem Opel im Steinhauerweg frontal mit einem geparkten VW zusammengestoßen. Obwohl ein deutlicher Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro an dem VW entstand, flüchtete der Opel-Fahrer. Da Zeugen jedoch sein Kennzeichen ablesen konnten, bekam er kurz darauf Besuch von der Polizei. Seinen Opel hatte der Mann zwischenzeitlich an einer Kfz-Werkstatt abgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und wird zusammen mit einer Anzeige wegen Unfallflucht der Staatsanwaltschaft Baden-Baden vorgelegt.

