Baden-Baden, Haueneberstein – Unter dem Vorwand ‚Honigverkäufer‘

Baden-Baden (ots) – Ein unbekannter Mann klingelte am Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr, an der Tür einer Bewohnerin in der Hansjakobstraße und bot ihr Honig zum Verkauf an. Nachdem die Frau zwei Gläser Honig gekauft und dann ihren Geldbeutel in eine Schrankschublade im Flur gelegt hatte, fragte der Unbekannte nach leeren Honiggläsern. Die kurze Abwesenheit der Frau nutzte der Dieb, um den Geldbeutel samt Inhalt aus der Schublade zu entwenden. Der vermeintliche Honigverkäufer wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, 175 cm groß und kräftig. Bekleidet war er mit einem grün-braunem Parka. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos unter der Telefonnummer 07221/62505 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

