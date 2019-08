Baden-Baden, Haueneberstein – Von der Sonne geblendet?

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine Blendung durch die Sonne war den Angaben eines Kia-Lenkers zufolge der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag. Der 69-Jährige war gegen 16 Uhr auf der Bertha-Benz-Straße in Richtung B3 unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Mercedes einer 35-Jährigen kollidierte. Die Benz-Lenkerin wurde hierbei leicht verletzt. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. /ma

