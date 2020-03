Baden-Baden, Haueneberstein – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Baden-Baden, Haueneberstein (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Verlauf des Montagmittags in der Karlsruher Straße einen beachtlichen Schaden verursacht und ist danach geflüchtet. Nach derzeitigem Sachstand war der Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW kollidiert und hat diesen rund 27 Meter weit geschoben. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallfahrer anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07221 680-120 Hinweise entgegen.

