Baden-Baden – Hoher Diebstahlschaden

Baden-Baden (ots) – Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten bisher Unbekannte in der Bahnhofstraße. Dort wurden in dem Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in einer Firma knapp 10 Tonnen Kupfer entwendet. Durch Aufhebeln eines Bürofensters verschafften sich die Langfinger Zutritt zu dem Gebäude, wo sie nach ersten Erkenntnissen die mit Kupfer beladenen Paletten auf einen Transporter luden und im Anschluss mit diesem flüchteten. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

