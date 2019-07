Baden-Baden – Hoher Schaden nach Unfallflucht / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen auf der B500 sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Sachstand war ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 7 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er die Ausfahrt in Richtung Sinzheim nehmen wollte. Hierbei setzte der noch unbekannte Fahrer eines älteren, schwarzen Mercedes seinen Wagen unvermittelt vor den jungen Mann. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 19-Jährige eigenen Angaben zufolge ein Ausweichmanöver einleiten und krachte hierbei in die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Der Unfallverursacher suchte das Weite. Bei ihm soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann mit mittellangen, dunklen Haaren gehandelt haben. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

