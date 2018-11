Baden-Baden – Im Streit zugeschlagen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Hintergründe eines Streites zwischen zwei Männer in der Rheinstraße am Mittwochabend, sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 20:30 Uhr wartete ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger offenbar vor einer Gaststätte, bis sein 34-jähriger Kontrahent diese verließ. Daraufhin kam es zwischen den beiden zu einem Streit, in dessen weiteren Verlauf der 29-Jährige sein Gegenüber mit einer Flasche verletzte und sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernte. Wegen gefährlicher Körperverletzung haben nun die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen.

