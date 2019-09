Baden-Baden – In Brand geraten

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Brand in einer Küche sorgte am frühen Mittwoch dafür, dass einige Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Waldseestraße ihre `vier Wände` kurzzeitig verlassen mussten. Gegen 6:30 Uhr wurden die Flammen im Bereich eines Spültisches festgestellt und konnten nach vorangegangenen Löschversuchen durch Bewohner der Unterkunft schließlich durch die hinzugerufene Wehrleute aus Baden-Baden vollständig abgelöscht werden. Nachdem durch die Flammen zunächst niemand verletzt wurde, klagte ein Bewohner anschließend über Unwohlsein und wurde vorsorglich zur Überprüfung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Brandursache dürfte es sich aktuellen Erkenntnissen zufolge um einen technischen Defekt handeln. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bilanzieren den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro. /ma

