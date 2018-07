Baden-Baden – In den Gegenverkehr geraten

Baden-Baden (ots) – Ein 84-jähriger Ford-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der Yburgstraße in Fahrtrichtung Neuweier unterwegs. Gegen 14:30 Uhr geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Suzuki. Der Fahrer von Letzterem zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4015668