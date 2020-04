Baden-Baden – In den Graben gefahren

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Fahrt eines unter Alkoholeinwirkung stehenden 36 Jahre alten Audi-Fahrers endete am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf der Fremersbergstraße im Straßengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeirevier Baden-Baden soll der Autofahrer direkt zuvor im Kurvenbereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten sein, so dass ein entgegenkommender 22-Jähriger hatte ausweichen müssen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille weshalb die Entnahme einer Blutprobe von den Polizisten angeordnet werden musste. Den Audi-Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

