Baden-Baden – In Linienbus verletzt, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nachdem der Lenker eines Linienbusses am 24. Dezember eine Vollbremsung machen musste und ein Fahrgast leicht verletzt wurde, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Der Busfahrer war gegen 6:40 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er an die Bushaltestelle `Dreieichenkapelle` einfahren wollte. Zeitgleich fuhr ein noch unbekannter Autofahrer aus der Gutenbergstraße nach links in die Rheinstraße ein und missachtete hierbei, bei ausgeschalteter Ampel, die Vorfahrt des Bus-Lenkers. Dieser konnte eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Durch die hierdurch erzeugten Kräfte wurde eine 47 Jahre alte Mitfahrerin aus ihrem Sitz geschleudert und leicht verletzt. Zur Behandlung ihrer Blessuren wurde die Dame in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden Fahrzeugführern setzte der Lenker des Zeugenangaben zufolge weißen VW-Caddy mit Rastatter Zulassung seine Fahrt fort. Nun suchen die ermittelnden Beamten den Kontakt zu dem noch unbekannten Autofahrer oder Personen die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 / 680-0 zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4478438 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4478438