Baden-Baden – Ins Schleudern geraten

Baden-Baden (ots) – Die schlechten Wetterverhältnisse in Verbindung mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit dürften am Dienstagmorgen ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 39-jährigen Mercedes-Lenkers auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Bühl, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und ins Schleudern geriet. Dort prallte der Mercedes gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Der 39-Jährige blieb glücklicherweise unversehrt. Das Fahrzeug war hingegen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

