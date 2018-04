Baden-Baden – Jegliche Manieren vergessen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagabend offenbar jegliche gute Kinderstube verlor, ist die Polizei in Baden-Baden nun auf der Suche nach Augenzeugen. Ein 41-jähriger Fußgänger war gegen 19:35 Uhr dabei mit seinem Hund am Ludwig-Wilhelm-Platz die Straße zu überqueren, als der Fahrer eines dunklen BMW mit seinem Gefährt von der Lichtentaler Straße kommend heranfuhr. Augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit passierte er den Fußgänger, der erst zum Teil die Straße passiert hatte. Seinen Vierbeiner musste er zurückziehen, um Schlimmeres zu verhindern. Hiernach bremste der noch Unbekannte seinen dunklen BMW ab, setzte mit quietschenden Reifen bis zu dem Mann rückwärts. Nachdem der Verdächtige ausgestiegen war, belegte er den Hundehalter mit verschiedensten Beleidigungen und bedrohte diesen. Im Anschluss stieg der Autofahrer, der als Anfang 30 mit kurzen Haaren und als Brillenträger beschrieben wurde, wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr erneut stark beschleunigend in Richtung Maria-Viktoria-Straße davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3916108