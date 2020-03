Baden-Baden – Kaum zu beruhigen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Samstagnachmittag in der Weststadt zu einem Rettungsdienst- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Streithähne kurz vor 16:30 Uhr in einer Wohnung unweit der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes aneinandergeraten sein. Der ältere hat im Verlauf der mutmaßlich körperlichen Auseinandersetzung möglicherweise eine Kopfverletzung davongetragen, die eine genauere ärztliche Untersuchung notwendig machte. Da der überaus aggressive und uneinsichtige Verletzte eine medizinische Behandlung strikt ablehnte, sämtliche Überredungsversuche fehlschlugen und er überdies unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen schien, musste er gegen seinen Willen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit Handschließen gefesselt und auf einer Trage fixiert, wurde der Mann den Mitarbeitern im Klinikum übergeben. Auch in der Krankenanstalt zeigte sich der Mittdreißiger von seiner unschönen Seite und behielt seine ablehnende und streitbare Haltung gegenüber dem Rettungsdienst aufrecht. Letztlich konnte er von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden beruhigt werden. Gegen seinen Kontrahenten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

