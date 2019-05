Baden-Baden, Kehl – Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug

Anzeige

Baden-Baden, Kehl (ots) – Eine Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften im Bereich Achern und Kehl, sowie ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Tankbetruges mit anschließender Verfolgungsfahrt am Samstagabend. Gegen 22:40 Uhr betankte der 45 Jahre alte Beifahrer eines älteren roten Audi A3 das Fahrzeug an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden, während sein 25 Jahre alter Kompagnon am Steuer des Fahrzeuges saß und wartete. Ohne die Rechnung zu begleichen, flüchtete das Duo im Anschluss auf die Autobahn 5 in Richtung Süden, wo sie kurz vor der Anschlussstelle Achern durch alarmierte Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl einer Kontrolle unterzogen wurden. Nachdem sie zunächst bei der Kontrolle ihre Ausweisdokumente aushändigten, entschied sich der 25 Jahre alte Lenker doch noch zur Flucht. Durch mehrere Ortschaften, zum Teil unter Gefährdung des Gegenverkehrs, führte der Weg in Richtung Kehl, jegliche Anhaltezeichen und -versuche der Streifenbesatzungen ignorierend. In der Kehler Hafenstraße konnte das mittlerweile stark beschädigte Fahrzeug angehalten werden. Dabei versuchte der Fahrer noch durch Rammen zweier Streifenwagen seinen Weg fortzusetzen, konnte das Anhalten jedoch nicht mehr verhindern. Dem namentlich bekannten 25-Jährigen gelang die Flucht zu Fuß, sein älterer Beifahrer konnte jedoch vorläufig festgenommen werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4275727