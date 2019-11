Baden-Baden – Kleider gestohlen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Unbekannten gelang es im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, mehrere Kleidungsstücke eines Modegeschäfts in der Gernsbacher Straße zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Langfinger mit speziellem Werkzeug eine Öffnung in eine Schaufensterscheibe geschnitten haben und so an die Textilien gelangt sein. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

