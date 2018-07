Baden-Baden – Kleine Ursache, große Wirkung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die kurze Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin hat am Montagnachmittag zu einem Unfall mit deutlich über 10.000 Euro Sachschaden geführt. Die Frau hatte beim Abbiegen in die Rheinstraße einen dort herannahenden Kleinwagen einer 21-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 54 Jahre alten Unfallverursacherin so schwer beschädigt, dass nur noch ein Abschleppunternehmen helfen konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

