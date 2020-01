Baden-Baden – Kontrolle mit Folgen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Gleich mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, sieht seit Dienstagnachmittag ein 16-jähriger Rollerfahrer entgegen. Der Jugendliche wurde kurz nach 14 Uhr in der Lange Straße durch Angehörige des städtischen Gemeindevollzugsdienstes angehalten, da der junge Mann samt Sozius augenscheinlich sehr schnell unterwegs war. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden stellten in der Folge fest, dass ein angebrachtes Versicherungskennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Auch die Maximalgeschwindigkeit, die angeblich bei 45 Kilometer pro Stunde liegen sollte, wurde deutlich überschritten: die Messung auf einem Rollenprüfstand ergab einen Wert von 85 Stundenkilometern. Hierfür konnte der Jugendliche keinen ausreichenden Führerschein vorweisen, weshalb auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis droht. Der Roller wurde in Verwahrung genommen und durch ein Abschleppunternehmen zur Polizei gebracht.

