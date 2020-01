Baden-Baden – Kontrolleure verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Bei der Überprüfung eines 31-jährigen Fahrgastes kam es am Dienstagmorgen zu einem Gerangel, bei dem zwei Kontrolleure leicht verletzt wurden. Der Mann war gegen 10:20 Uhr mit dem Bus in Richtung Lichtental unterwegs, als er durch das Prüfpersonal einer Kontrolle unterzogen wurde. Da Mängel an seinem Ticket festgestellt wurden, sollte seine Identität festgestellt werden. Hierzu händigte er auch ein Ausweisdokument aus. Als er an seinem Ziel, dem Bertholdsplatz, angekommen war, soll der Mann sein Dokument einem der beiden Prüfer entrissen haben, noch bevor dieser die Personalien notiert hatte. Durch das Festhalten des 31-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei und einem dabei entstandenen Gerangel, wurden beide Kontrolleure leicht an den Händen verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben wegen des Verdachts der Körperverletzung ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

