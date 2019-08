Baden-Baden – Kradfahrer kollidieren

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zwei 16-jährige Kradfahrer fuhren am Montagabend gegen 23 Uhr auf der B3 von Sinzheim in Fahrtrichtung Baden-Oos. An der Abfahrt zur B500 wollte der Vorausfahrende mutmaßlich mit seiner Honda nach rechts in Richtung Baden-Baden abbiegen. In dem Moment fuhr der Hinterherfahrende mit seiner Betamotor rechts an der Honda vorbei. Dabei kam es zur Kollision und beide Jugendliche stürzten auf die Fahrbahn und wurden dabei leicht verletzt. Der Betamotor-Fahrer musste zur Behandlung ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden. An den Zweirädern entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4342092