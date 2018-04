Baden-Baden, L 84a – Airbag ausgelöst

Baden-Baden (ots) – Ein heftiger Aufprall im Zusammenhang mit einem Auffahrunfall hatte am Mittwochmittag den Airbag eines VW Golf zum Auslösen gebracht und bei der 44 Jahre alten Fahrerin entsprechende Spuren hinterlassen. Die Mittvierzigerin hatte gegen 13.30 Uhr bei der Heranfahrt an eine Baustellenampel in der Fremersbergstraße einen dort bei Rotlicht wartenden Skoda eines 78-Jährigen übersehen und krachte in das Heck des Oktavia. Mit leichten Verletzungen wurde die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst in das Klinikum Mittelbaden gebracht. Der Sachschaden des Malheurs wird mit etwa 15.000 Euro veranschlagt.

