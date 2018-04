Baden-Baden, L 84a – Landstraße nach Unfall gesperrt

Baden-Baden (ots) – Die L 84a mussten am Mittwochvormittag nach einem Unfall in der Mührichstraße für rund eine Stunde gesperrt werden. Überdies trugen alle drei beteiligten Autofahrer leichte Verletzungen davon. Ein 56 Jahre alter Mazda-Fahrer hatte kurz vor 11 Uhr zu spät erkannt, dass eine 80 Jahre alte Ford-Lenkerin vor ihm in Richtung Friedhof abbiegen wollte. Durch den darauffolgenden ungebremsten Aufprall wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo er mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 31-Jährigen kollidierte. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 20.000 Euro.

