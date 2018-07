Baden-Baden – Ladendiebstahl verhindert

Baden-Baden (ots) – Das beherzte Einschreiten eines Angestellten hat am Montagnachmittag einen Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt im Gewerbepark Cité verhindert. Der aufmerksame Zeuge hatte einen Kunden dabei beobachtet, wie er einen Artikel in den Tiefen seiner Tasche verschwinden ließ und sich danach in Richtung des Ausgangs begab. Als der Mann auf sein verdächtiges Treiben angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Letztlich konnte das Vorhaben mit Unterstützung einer weiteren Mitarbeiterin noch vor Erreichen der Ladentür verhindert werden. Den 37-Jährigen erwarten Hausverbot und Strafanzeige.

