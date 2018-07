Baden-Baden -Lederwaren im Visier

Baden-Baden (ots) – Unbekannte Einbrecher sind zwischen Samstagnachmittag und Montagabend an der Tür eines Lederwarengeschäftes in der Sophienstraße gescheitert. Die Langfinger hatten sich vergeblich mit einem Brecheisen am Eingang des Ladens zu schaffen gemacht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere Hundert Euro betragen. Ob die mutmaßlich selben Täter bereits in der Nacht zuvor in der Lichtentaler Straße Beute machen konnten ist noch unklar. Zwischen Freitag und Samstag wurden aus einem dortigen Geschäft nach dem Einschlagen einer Scheibe diverse hochwertige Ledertaschen entwendet. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden dauern an.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4015833