Baden-Baden – Leichtverletzt nach Gefahrenbremsung

Baden-Baden (ots) – Zwei Fahrgäste eines Omnibusses haben am Donnerstagmittag nach einer Gefahrenbremsung des Busfahrers leichte Verletzungen davongetragen. Der Chauffeur des öffentlichen Verkehrsmittels musste gegen 12:30 Uhr wegen eines anderen Reisebusses abbremsen, nachdem er von der Bushaltestelle am Augustaplatz losgefahren war. Durch den Bremsvorgang kam eine am Mittelausstieg stehende 75-jährige Frau zu Fall und prallte gegen eine Glasscheibe. Die Scheibe ging hierdurch zu Bruch. Ein weiterer 72 Jahre alter Fahrgast erlitt durch umherfliegende Glassplitterteile Schnittverletzungen an seiner Hand. Die Leichtverletzten wurden von einer Besatzung des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Bus beziffert sich auf mehrere Hundert Euro.

