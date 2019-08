Baden-Baden, Lichtental – Angetrunken und renitent

Anzeige

Baden-Baden, Lichtental (ots) – Einer Streife des Reviers Baden-Baden fiel am Montagabend kurz nach 21 Uhr ein E-Bike auf, welches ohne Licht in der Beuerner Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 46-Jahre alte Fahrer mutmaßlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der offensichtlich angetrunkene Radfahrer war dann aber mit den angeordneten polizeilichen Maßnahmen überhaupt nicht einverstanden. Er verweigerte sowohl die Angaben seiner Personalien als auch die Mitfahrt zum Polizeirevier zum Zwecke der Blutentnahme. Nur mit Unterstützung einer zweiten Streife gelang es den sich wehrenden Mann zur Wache zu bringen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Während der Fahrt, wie auch auf der Wache, beleidigte er die Polizeibeamten darüber hinaus aufs Übelste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 46-Jährige an Angehörige überstellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4347890