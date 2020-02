Baden-Baden, Lichtental – Auf Zebrastreifen angefahren

Anzeige

Baden-Baden, Lichtental (ots) – Am Mittwochmorgen ist eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem schulpflichtigen Kind auf einem Zebrastreifen in der Beuerner Straße von einem Auto angefahren und hierbei schwer verletzt worden. Das Kind musste ebenfalls zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Fußgänger den Zebrastreifen nahezu vollständig passiert, als sie kurz vor 7:30 Uhr von einem herannahenden Skoda erfasst wurden. Während der Unfallaufnahme war die Beuerner Straße kurzzeitig gesperrt, weshalb sich der Berufsverkehr staute. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden wurden vorsorglich an die Unfallstelle beordert, weil laut einer Erstmeldung das Kind angeblich unter dem Auto hätte liegen sollen. Dies hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

