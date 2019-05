Baden-Baden, Lichtental – Eingebrochen

Anzeige

Baden-Baden, Lichtental (ots) – Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen in einen Kindergarten im Franz-Fehringer-Weg ein und suchten hier nach schneller Beute. Indem die ungebetenen Besucher zunächst eine Glaseinfassung einschlugen und so ein Fenster entriegelten, gelangten sie in die Räume der Einrichtung. Nach ersten Ermittlugnen wurde hier nichts entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen.

