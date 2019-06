Baden-Baden/Lichtental: Nach Angriff ins Gefängnis

Anzeige

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagabend in der Hauptstraße in Baden-Baden/Lichtental sind noch nicht abschließend geklärt. Nach aktuellem Sachstand soll ein 29-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Teleskopschlagstock auf einen anderen Mann zugegangen und ihn hiermit ohne Vorwarnung geschlagen haben.

Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelang es wenig später, den Endzwanziger vorläufig festzunehmen. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wie sich herausstellte, war er darüber hinaus aufgrund eines bestehenden Haftbefehls bereits gesucht. Er wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. ots/BNN