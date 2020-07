Baden-Baden, Malschbach – Mit Motorrad gestürzt, Rettungshubschrauber gelandet

Anzeige

Baden-Baden, Malschbach (ots) – Der Sturz eines Motorradfahrers führte am Sonntagnachmittag dazu, dass die B500 kurzzeitig zur Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden musste. Ein 41 Jahre alte Suzuki-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Schwarzwaldhochstraße unterwegs und stürzte im Bereich `Helbingfelsen` offenbar alleinbeteiligt. Der Zweiradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Karlsruhe gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

