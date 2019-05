Baden-Baden – Malschbach – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pkw-Fahrer

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am heutigen Vormittag, um 11:10 Uhr, wurde der Polizei über die Feuerwehr Baden-Baden mitgeteilt, dass auf der B500 im Bereich des Baden-Badener Ortsteils Malschbach ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt sei. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort dahingehend, dass ein 24-jähriger BMW-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. In wie weit ein Zusammenhang mit zwei weiteren Verkehrsunfällen in den frühen Morgenstunden des 26.05.2019 in Steinbach und Geroldsau besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

