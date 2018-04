Baden-Baden – Mercedes beschädigt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einer Unfallflucht auf dem Besucherparkplatz einer Behörde in der Briegelackerstraße 21. Am Dienstagmorgen zwischen 8 Uhr und 8:20 Uhr wurde eine dort abgestellte blaue Mercedes E-Klasse an deren vorderen linken Seite auf noch unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

