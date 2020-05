Baden-Baden – Mikrowelle in Flammen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Vermutlich auf einen technischen Defekt einer Mikrowelle ist ein Brand am Donnerstagabend in einer Gaststätte am Augustaplatz zurückzuführen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurden gegen 23:40 Uhr durch die installierte Brandmeldeanlage alarmiert. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Offenbar entstand durch das Feuer, ausgenommen an der Mikrowelle selbst, kein weiterer Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4597649 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4597649