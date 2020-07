Baden-Baden – Mit dem Esel in die Stadt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Weil ein Zeuge mehrere offenbar alkoholisierte Personen mit einem Esel am Augustaplatz sah und sich um das Tier sorgte, wurde am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten der Kurstadt konnten das Tier wie geschildert samt seines augenscheinlich alkoholisierten 54 Jahre alten Besitzers antreffen. Fußläufig mussten sich im Anschluss Tier und Halter auf Weisung der Beamten auf den Heimweg machen. Eine Meldung an die zuständigen Behörden folgte dem Einsatz.

