Baden-Baden – Mit Flex gescheitert

Baden-Baden (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Gaststätte in der Geroldsauer Straße zu schaffen. Um in das Anwesen einzudringen, hebelten sie ein Fenster im Terrassenbereich auf. Im Anschluss drangen die unerwünschten Besucher zu einem Tresor vor, den sie mit schwerem Gerät zu knacken versuchten. Trotz des Einsatzes einer Flex schafften es die Langfinger nicht, an das Innere des Safes zu gelangen. Sie ergriffen letztlich ohne Beute die Flucht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

