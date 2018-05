Baden-Baden – Mit Gleitschirm abgestürzt

Baden-Baden (ots) – Die stationäre Aufnahme im Krankenhaus aufgrund von erlittenen Verletzungen ist die Folge eines Gleitschirmabsturzes am Dienstagmittag an der Startbahn am Merkur. Der 39 Jahre alte Pilot des Fluggerätes bereitete sich ordnungsgemäß auf den Start vor, als er beim Abheben von einer Windscherung erfasst wurde und nach dem Kontrollverlust über sein Gefährt in einen Baum stürzte. Zur Landung des Rettungshubschraubers wurde die Straße an der Wolfsschlucht kurzzeitig gesperrt. Der Flugverkehr für Gleiter musste ebenfalls für kurze Zeit eingestellt werden. Der Gleitschirm des Enddreißigers wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt.

