Baden-Baden – Mit Messer bedroht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Hintergründe einer Bedrohung am Sonntagabend im Bereich des Leopoldsplatz sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 19 Uhr soll ein 29-Jähriger einen Zeugen mit einem Messer bedroht und mehrere Personen auf dem Platz angepöbelt haben. Die alarmierten Beamten konnten in der Folge den mit rund 1,3 Promille alkoholisierten Mann widerstandslos vorläufig festnehmen und ihn in eine Spezialklinik überführen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4643965 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4643965