Baden-Baden – Mit Roller gestürzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine Rollerfahrerin ist am Donnerstagmorgen in der Lange Straße zu Fall gekommen. Als ein ihr vorausfahrendes Auto bremste, bemerkte die Vespa-Fahrerin dies wahrscheinlich zu spät und musste eine Vollbremsung einleiten. Hierbei stürzte die 47-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4136909