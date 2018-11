Baden-Baden – Mit über zwei Promille am Steuer

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In eine polizeiliche Verkehrskontrolle geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 30-jähriger Autofahrer in der Lichtentaler Straße. Die Beamten bemerkten bei ihm einen starken Alkoholgeruch, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab, dass der Lenker des VW mit rund zwei Promille unterwegs war. Der Mann musste zur Blutprobe mit ins Krankenhaus und sieht jetzt einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

