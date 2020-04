Baden-Baden – Modegeschäft ausgeräumt, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden hoffen nach einem Einbruch in ein Modehaus in der Sophienstraße auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Einbrecher von Montag auf Dienstag gewaltsam in das mit exklusiver Damenbekleidung ausgestattete Modegeschäft eingedrungen und haben nahezu die komplette Auslage sowie einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Lediglich Einzelstücke und die Ware im Schaufenster blieben zurück. Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des hochwertigen Diebesguts im sechsstelligen Bereich. Aufgrund des Umfangs der gestohlenen Ware ist von einer längeren Verweildauer der Diebe im Ladengeschäft auszugehen. Ebenso dürfte für den Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug Verwendung gefunden haben. Wer in diesem Zusammenhang zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung.

